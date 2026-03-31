Заключителното събитие на проекта, финансиран от Българска помощ за развитие „Чрез спорт до приобщаващо и качествено образование“, се проведе в Кочани

Спортно събитие под мотото "Отворени спортни игри без граници" беше заключителната проява по проекта „Чрез спорт до приобщаващо и качествено образование“, реализиран със средства по програмата Българска помощ за развитие на Министерството на външните работи чрез Македонско-българска търговска камара, се проведе в Кочани.

Проектът „Чрез спорт до приобщаващо и качествено образование“ започна своето изпълнение в началото на март 2025 г. и се реализира с участието на ученици от няколко начални училища в няколко населени места в община Кочани.

В рамките му са организирани експертен панел на тема здравословен начин на живот и значението на спорта и неговата роля в развитието на децата, с участието на учители по физическо и здравно възпитание от общините Кочани, Зърновци и Чешиново-Облешево. Проведени са „Игри без граници“ с деца с увреждания в смесени отбори, насърчаващи равенството, работата в екип и взаимната подкрепа, както и турнир по футбол за момичета и момчета от различни етноси, в няколко възрастови категории, с участие на ученици от няколко училища, каза за БТА председателят на Македонско-българската стопанска камара Биляна Митева. По думите й бизнесът не мисли само за печалба, а и за общото бъдеще.

Като част от проекта са закупени спортни принадлежности за подобряване на условията за провеждане на часовете по физическо и здравно възпитание на над 500 ученици в Основно училище „Никола Карев“ в Кочани.

"Чрез спорта можем да покажем, че можем да градим мостове на единство, можем да се обединим и да намерим онова, с което да се обединим, да си подадем ръка", смята Биляна Митева.