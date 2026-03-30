Хърватският президент Зоран Миланович отмени форум заради сръбския президент Александър Вучич, а той отвърна, че никой не може да му казва какво да говори

Хърватският президент Зоран Миланович отмени провеждането на форум, тъй като заради изявленията и действията си сръбският президент Александър Вучич не може да влезе в Хърватия.

През май в Хърватия е насрочена годишна среща на върха на процеса Бърдо-Бриони. Процесът е иницииран от Хърватия и Словения и в него участват Черна гора, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово.

„Политическите изявления и действия на сръбския президент Александър Вучич, на които станахме свидетели през последните дни и седмици, са в пълно противоречие с целта на процеса Бърдо-Бриони - нарушават междудържавните отношения и заплашват мира и стабилността в региона на Югоизточна Европа“, заяви Миланович в писмено изявление, цитиран от хърватски и сръбски медии.

Вучич заяви, че никой в Хърватия няма да му диктува какво да казва и ще говори като свободен президент на Сърбия, съобщи ТАНЮГ.

Миланович добави, че смята, че при подобни обстоятелства пристигането на Вучич в Хърватия през май тази година, не е възможно, съобщиха от канцеларията на хърватския президент, предаде ХИНА.

Относно решението на Миланович, Вучич отговори, че не е трябвало да се отменя срещата заради него, защото той чувства, че няма място там.

„Миланович не трябваше да отменя цялото събитие, а можеше просто да покани своите другари от Прищина, Тирана и откъдето си поиска, защото със сигурност нямаше да развали или наруши тази идилична атмосфера“, каза Вучич пред ТАНЮГ.

В изявление от офиса на Миланович се посочва, че Хърватия и Словения, като членове на Европейския съюз, са инициирали процеса Бърдо-Бриони с цел подобряване на взаимното сътрудничество и ускоряване на процеса на европейска интеграция на страните от Югоизточна Европа.

Като съпредседател на процеса Бърдо-Бриони, Миланович информира участващите държавни глави, че е решил да отмени планираната среща в Хърватия.

В неделя, когато в Сърбия се проведоха частични местни избори в 10 общини, Вучич каза, че около секциите в северния сръбски град Кула е имало много повече автомобили с регистрационни номера от Загреб, отколкото с регистрационни номера от околните сръбски общини, съобщи агенция Бета.

Днес Вучич призна, че управляваващата Сръбска прогресивна партия, на която той е основател, е постигнала най-трудната си победа, именно в Кула.

След избухването на масови антиправителствени протести и студентски блокади, предизвикани от смъртта на 16 души в Нови Сад в края на 2024 г., сръбските власти многократно обвиниха хърватските специални служби в организирането на протестите, което хърватските власти категорично отрекоха.

Последната от поредица спорни точки в отношенията между Сърбия и Хърватия беше закупуването на ракети от Китай от Сърбия, което накара хърватския премиер Андрей Пленкович да заяви на 13 март, че е писал до генералния секретар на НАТО Марк Рюте, докато хърватският президент Миланович заяви, че не разбира „защо Сърбия се снабдява с нападателни оръжия“, позовавайки се на опасения относно евентуалното нарушаване на регионалната сигурност, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Наскоро сръбското министерство на външните работи включи Хърватия в списъка на страните, които трябва да бъдат посещавани само „в случаи на крайна необходимост“, позовавайки се на „все по-чести инциденти, напрежение и неблагоприятни обстоятелства за сигурността“, без да уточнява за кои събития става въпрос.