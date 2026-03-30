Огромна морска костенурка ще бъде върната в естествена среда след продължително лечение в Гърция

Огромна морска костенурка ще бъде върната в естествената й среда след продължително лечение в специализиран център в Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Та неа".

Костенурката Еверест, която тежи 105 килограма, отново ще плува в морето след като преди две години е открита със сериозна рана на главата.

Мъжкият екземпляр е бил лекуван в Спасителния център за морски костенурки "Архелон" от май 2024 г.

Той е открит в района на град Превеза в северозападната част на страната в критично състояние с травма в областта на главата, наложила продължително специализирано лечение.

Костенурката е успяла напълно да се възстанови и предстои да бъде пусната отново да плува в морето през юни.