МИНА: Мрежа за безплатен интернет ще бъде изградена до септември в 24 общини на Черна гора

Жителите и гостите на Черна гора вече имат възможност да ползват безплатен интернет на определени обществени места в Даниловград, Рожае, Биело Поле, Улцин, Бар и Тиват, а до септември безплатен интернет ще бъде наличен в общо 24 общини в страната, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Комапанията „Уан Монтенегро“ (One Montenegro) обяви, че осигуряването на безплатен WiFi е част от инициативата WiFi4WB, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) и правителството на Германия и изпълнявана от Германско дружество за международно сътрудничество (GIZ) в рамките на проекта EU4Digital.

В тази европейска инициатива „Уан Монтенегро“ играе ролята на стратегически телекомуникационен партньор при изграждането на инфраструктурата, както и за укрепване на цифровото приобщаване по пътя на Черна гора към ЕС.

Изпълнителният директор на компанията Бранко Митрович каза, че интернет вече е основна необходимост на обществото.

„Именно поради тази причина за „Уан“ е чест да бъде част от инициативата WiFi4WB, която ни дава възможност да осигурим на гражданите в цялата страна надежден достъп до интернет. Вярваме, че идеята има значителна инфраструктурна стойност, като същевременно свързва общностите и създава равни цифрови възможности за всички“, каза Митрович, добавяйки, че с участието си в инициативата като телекомуникационен оператор, „Уан“ за пореден път потвърждава дългосрочната си позиция на дигитален партньор на Черна гора по европейския ѝ път.

След официалното начало на инициативата в Даниловград през февруари, където беше създадена една от първите обществени WiFi мрежи, проектът постепенно се разширява и в други общини на Черна гора.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)