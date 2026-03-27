Призив за рестартиране на двустранните отношения и енергийното сътрудничество с Румъния отправи от Букурещ словашкият премиер Роберт Фицо

Призив за рестартиране на двустранните отношения, енергийното сътрудничество и взаимната подкрепа в ЕС и на световната сцена отправи словашкият премиер Роберт Фицо, който е на официално посещение в Букурещ.

„Дневният ред, който имаме в ЕС, е толкова тежък и взискателен, че вече нямаме време за двустранни отношения и поради това губим изключително големи възможности. Вярно е, че търговският обмен между двете държави е пет милиарда евро, но защо да не е седем или осем“, каза той на съвместна пресконференция с румънския премиер Илие Боложан, която бе излъчена на живо в интернет.

Фицо подчерта, че ако Словакия и Румъния дадат политическа подкрепа на определени проекти в двустранното сътрудничество, биха могли да постигнат повече.

„Първата точка е борбата за общите интереси в ЕС. Имаме обща икономическа политика и сближаване. Това е, което ни обвързва, както казват в Брюксел, новата оперативна бюджетна рамка за следващите години. Тук намерихме разбирателство, имаме едни и същи гледни точки и заедно ще продължим ръка за ръка“, отбеляза премиерът на Словакия.

Той постави акцент и върху цената на електроенергията.

„Много съм несигурен как Европейската комисия се е позиционирала по този въпрос. Най-спешната програма е свързана с цената на електроенергията, така че очаквам Комисията да излезе със спешно предложение. Заедно с Румъния можем да окажем много по-голям натиск върху ЕС, така че предложенията да идват по-бързо и по-конкретно. Най-простата стъпка е да се реформира схемата за търговия с емисии (ETS), системата за сертифициране на емисиите, която влияе върху цената на електроенергията“, обясни Роберт Фицо.

Премиерите на двете държави информираха, че на ниво министри на отбраната са били обсъдени възможности за сътрудничество.

„В областта на отбраната ние оставаме ангажирани с укрепването на присъствието на НАТО на Източния фланг и в Черно море. Доказателство за това е участието на румънски войници в Многонационалната бойна група на НАТО в Словакия. Виждаме възможности в развитието на технологични партньорства в отбранителната промишленост и министрите създадоха съвместен проект в тази насока“, каза на свой ред Илие Боложан.

Той не пропусна и темата за ситуацията в Близкия изток.

„Блокадата на морския транспорт в Ормузкия проток представлява заплаха за международната сигурност и световната икономика. Нашият приоритет остава безопасността на гражданите и предприемането на мерки за намаляване на въздействието на този конфликт върху цените на енергията“, подчерта Илие Боложан.

Той съобщи, че между Румъния и Словакия е бил подписан меморандум за културно сътрудничество, който ще задълбочи връзките между институциите, обмена на творци и експерти и който предвижда съвместни проекти и участие в панаири и фестивали.

„Имаме и програма за сътрудничество в образованието, която подкрепя съвместни проекти и академичен обмен. Днешните дискусии, които ще продължат в Орадя със словашката общност в западната част на страната, ще задълбочат двустранните ни отношения и координацията на регионално и европейско ниво“, допълни Илие Боложан.

По отношение на икономиката и търговията той също си послужи със статистика.

„През последните 10 години двустранната търговия се е удвоила и за 2025 г. очакваме ниво от почти 4,8 милиарда евро. Трябва да се възползваме от възможностите. Искаме нашият регион от Централна и Източна Европа да има по-силно участие, чрез нашите компании, в конкурентни европейски проекти, особено в иновативни области“, подчерта румънския премиер.

Илие Боложан акцентира върху свързаността в енергетиката и транспорта и спомена проекта „Виа Карпатия“ – стратегически коридор, свързващ Северна и Южна Европа.

По-рано днес Роберт Фицо се срещна и с румънския президент Никушор Дан в двореца Котрочени в Букурещ. Двамата проведоха официални разговори, но и такива "на четири очи". Премиерът на Словакия и държавният глава на Румъния са обсъдили двустранните икономически отношения и перспективите за растеж, военното сътрудничество и прехода към зелена енергия, става ясно от публикация на Никушор Дан в социалната мрежа Фейсбук.

В рамките на визитата си в Румъния премиерът на Словакия Роберт Фицо поиска и подкрепа за кандидатурата на страната за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2027-2028 г.