АТА: Изложбата „Екофорест 2026“ представя в Тирана горското богатство и наследство на Албания

Националната агенция по горите на Албания е превърната в изложбено пространство на „Експофорест 2026“ (Expoforest 2026) – инициатива, която представя богатството и историята на горските ресурси на страната, предаде за БТА албанката агенция АТА.

Министърът на околната среда определи изложението за горско стопанство като жизненоважно за растежа на сектора и опазването на горите.

Изложбата, отворена до 31 март, представя богата колекция от документи, проучвания и актуализирани данни за горския фонд на Албания, събирани през годините от бившия Институт по горите и пасищата.

Тя се провежда да втори път по случай Международния ден на горите на 21 март. Тазгодишното издание акцентира върху дейностите на агенции и проекти, подкрепящи обновяването и развитието на горския сектор на Албания. Посетителите могат да разгледат модерно оборудване и инструменти, използвани за измерване на ключови показатели на горите.

Изложбата показва исторически лесовъдски инструменти и архивни материали, подчертаващи дългогодишния ангажимент на Албания към устойчиво управление на горите.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)