Аджерпрес: Румъния отбеляза Световния ден на водата, изтъквайки равния достъп до вода като приоритет на общественото здраве

Равният достъп до вода остава основно условие за общественото здраве, достойнството и устойчивото развитие, подчертаха властите по случай Световния ден на водата, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес. Тазгодишната тема - „Вода и пол“, под мотото „Където тече вода, расте равенството“ - подчертава необходимостта от приобщаващо и отговорно управление на водните ресурси.

„Водата е основата на живота и развитието. Тя е ограничен ресурс, който не може да бъде заменен“, каза министърът на околната среда Диана Бузояну, цитирана от Националната администрация по водите на Румъния (ANAR). Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR) също отбеляза, че „водата е великият изравнител – тя не познава граници и също не би трябвало да познава различията между половете“.

Генералният директор на Националната администрация по водите на Румъния Дору-Драгош Казан подчерта съществената роля на водата за здравето, икономическото развитие и стабилността на екосистемите.

Основното събитие по случай Световния ден на водата се проведе в петък, 20 март, в партньорство с Националния институт по хидрология и управление на водите (INHGA) и Управлението на речния басейн Арджеш-Ведя. Властите демонстрираха модерно оборудване за интервенция и усъвършенствани технологии за мониторинг на хидротехническата инфраструктура, инструменти, които според тях са от решаващо значение за безопасността на хората и адаптирането към изменението на климата.

За четвърта поредна година бяха организирани образователни дейности за ученици от началното училище съвместно с кметството на Букурещ и Националния природонаучен музей „Григоре Антипа“ с фокус върху опазването на водите и околната среда.

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март по инициатива на ООН за повишаване на осведомеността относно безопасната питейна вода и устойчивото управление на световните водни ресурси.

