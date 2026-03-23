АА: Държавите от региона изказват съболезнования на Турция и Катар за катастрофата на хеликоптер в петък

Страните от Персийския залив, сред които Ирак, Йордания и Сирия, изразиха съболезнованията си на Турция и Катар по повод на катастрофата с хеликоптер в териториалните води на Катар, при която загинаха членове на турските въоръжени сили, на турската компания от отбранителната индустрия „Аселсан“ (ASELSAN) и военнослужещи от катарските въоръжени сили, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

В самостоятелни изявления, публикувани в социалната платформа „Екс“, външните министерства на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Йордания и Сирия изразиха съболезнованията и солидарността си към двете държави.

Афганистан и Пакистан също изразиха съболезнования на Катар и Турция, както и на семействата на жертвите на катастрофата, според афганистанската информационна агенция „Бахтар“ и изявление на Министерството на външните работи в Исламабад.

„Пакистан е твърдо солидарен с двете братски нации в този труден момент“, заяви Министерството на външните работи на Пакистан.

По-рано вчера Министерството на националната отбрана на Турция съобщи, че сред седемте загинали в катастрофата са един военнослужещ от турските въоръжени сили и двама техници от „Аселсан“.

Министерството съобщи, че хеликоптер на катарските въоръжени сили, който е извършвал тренировъчни дейности под егидата на Съвместното командване на катарско-турските сили, се е разбил в морето късно в петък поради техническа неизправност според първоначалните данни.

В съобщението беше казано, че точната причина за катастрофата ще бъде установена в разследване от катарските власти.

Инцидентът стана в момент, когато военните действия в региона ескалират след началото на 28 февруари на ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Иран отвърна с многократни удари с дронове и ракети, насочени към Израел и страните от Персийския залив, в които се намират американски военни активи.

