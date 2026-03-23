Володимир Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумението със Словения за техническо и финансово сътрудничество

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закона за ратифициране на споразумението между правителствата на Украйна и Словения за техническо и финансово сътрудничество, предаде Укринформ, позовавайки се на информация, публикувана на сайта на парламента на Украйна.

Споразумението има за цел да създаде рамка за привличане на техническа и финансова помощ от словенското правителство, отбелязва Укринформ. То определя видовете и формите на помощ (трансфер на ноу-хау, обучение, консултации, доставка на оборудване и материали, внедряване на нови технологии, предоставяне на безвъзмездни средства); механизмите за одобряване на проекти за техническа и финансова помощ, както и други параметри.

Изпълнението на споразумението ще подкрепи реформите на Украйна в областта на европейската интеграция, ще укрепи двустранните отношения и ще насърчи техническото и финансовото сътрудничество между двете страни за устойчиво икономическо и социално развитие, демокрация, права на човека, мир, сигурност, просперитет и стабилност в Украйна, се казва още в информацията.

Както Укринформ съобщи по-рано, Върховната рада на Украйна ратифицира на 26 февруари споразумението между правителствата на Украйна и Словения за техническо и финансово сътрудничество, подписано на 30 октомври 2025 г. в Киев.