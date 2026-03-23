Националните съвети на малцинствата в Сърбия са най-доброто място за тяхното развитие, каза сръбският премиер Джуро Мацут

Сръбският премиер Джуро Мацут заяви днес, че Националните съвети на малцинствата са най-доброто място за развитие на различните етнически общности в Сърбия, предава агенция ТАНЮГ.

Той каза това на заседание на Съвета за националните малцинства в Белград, като допълни, че тези Национални съвети предоставят възможности за образователни, просветни и културни дейности на членовете на националните малцинства, които живеят в страната.

„Тази година е изключително важна, защото се провеждат избори за (Националните) съвети на националните малцинства и мисля, че това е най-добрият начин да се демонстрира демокрация, прозрачност и приобщаване в процеса“, добави сръбският премиер.

Редовните избори за Националните съвети на малцинствата в Сърбия ще се проведат в края на 2026 г.

Сръбският министър по правата на човека, малцинствата и социалния диалог Демо Бериша заяви пред ТАНЮГ, че националните малцинства – както в предходния период, така и днес – са показали, че могат да допринесат за изграждането на Сърбия и добави, че ресорното министерство ще продължи да укрепва допълнително правата и положението на националните малцинства чрез непрекъснат диалог и сътрудничество с Националните съвети.

На днешното заседание на Съвета за националните малцинства в Белград, председателствано от министър-председателя Джуро Мацут и на което присъства ресорният министър Демо Бериша, беше прието предложение за разпределение на средствата от бюджетния фонд за националните малцинства през 2026 г., за което са предвидени общо 30 милиона динара (255 537 eвро), се казва в съобщение на сръбското правителство, разпространено до медиите.

Според предложението се очаква тази година културата да бъде приоритетна област, в която за националните малцинства да има финансиране на програми и проекти.