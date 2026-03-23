Албанската опозиция организира пореден антиправителствен протест в Тирана; коктейли „Молотов“ и пиратки летяха по сградите на институции

Опозиционната Демократическата партия на Албания (ДП/PD) проведе снощи шестия поред национален антиправителствен протест в центъра на албанската столица Тирана, предава АТА. По време на демонстрацията по сградите на няколко институции, включително по тази, в която се помещава кабинетът на албанския премиер Еди Рама, били хвърлени коктейли „Молотов“ и пиратки.

Протестът вчера започна със събиране на симпатизанти на ДП близо до централата на опозиционна партия, откъдето, заедно с председателя ѝ Сали Бериша, протестното шествие се насочи към централната част на града. По време на демонстрацията не бяха произнесени речи, както при предишните антиправителствени протести, като от ДП посочват, че „това е отговор на исканията на гражданите и демократите, които не желаят речи, а конкретни действия“.

Коктейли „Молотов“ и пиратки полетяха по сградите на Министерския съвет, министерството на вътрешните работи, министерството на енергетиката, както и по сградата на общината по време на протеста.

След ескалацията на напрежението албанската полиция отправи многократни призиви към протестиращите да преустановят употребата на пиротехнически средства, но в крайна сметка използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите.

До сблъсъци между полиция и протестиращи се е стигнало и в района на албанския парламент, като се съобщава, че там коктейли „Молотов“ са били хвърлени от протестиращите срещу полицейски служители.

В публикация във Фейсбук председателят на парламентарната група на управляващата Социалистическа партия на Албания Таулянт Бала остро критикува демонстрацията на опозицията, заявявайки, че „насилствените протести нямат място в демокрацията“ и отбеляза, че "Демократическата партия хвърля коктейли „Молотов“, с флагове на ЕС и Германия в ръка“.

Това е поредният голям протест на ДП от последните месеци, предизвикан от твърденията на албанската опозиция за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста.