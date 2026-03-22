Избирателните секции в Словения отвориха врати днес, като 2,1 милиона словенски граждани избират депутати от общо 17 партии и коалиции.

Изборният ден започна спокойно, без навалици в избирателните секции. В избирателната секция в Основно училище "Тоне Чуфар" в центъра на столицата Любляна най-ранобудни са пенсионерите, които бързат да дадат гласа си рано сутринта.

Изборният ден ще приключи в 19 ч. местно време (20 ч. българско време). Тази седмица се проведе и предварително гласуване от вторник до четвъртък, като 81 705 граждани са упражнили правото си на глас в този период.

Вчера в страната започна и предизборна тишина, която ще продължи до края на изборния ден днес. Министерството на вътрешните работи на Словения съобщи, че в рамките на вчерашния ден са подадени общо 67 сигнала за нарушение на предизборната тишина, като в 55 от случаите е установено, че не става въпрос за реално нарушение.

Очаква се днес през деня Държавната избирателна комисия на Словения да съобщава за избирателната активност и евентуални нарушения на изборния процес или на предизборното мълчание.

Партиите, които участват в изборната надпревара днес, са управляващата партия "Движение Свобода" (ДС), опозиционната "Словенска демократическа партия" (СДП), коалицията на партиите "Нова Словения" (НС), "Словенска народна партия" (СНП) и "Фокус", "Социалдемократи" (СД), коалицията на партиите "Левица" и "Весна", "Демократите", "Ресница", "Гласът на пенсионерите", "Надежда", коалиция "Алтернатива за Словения", "Ние, социалистите", "Пиратската партия на Словения", "Прерод", "Словенска национална партия" (СНП), коалицията на "Зелените" и "Партията на поколението", "Решение" и "Слога".