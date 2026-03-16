Над 70 души, издирвани от Турция, са предадени от различни държави, включително от България

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Над 70 души, издирвани от Турция, са предадени от различни държави, включително от България
Над 70 души, издирвани от Турция, са предадени от различни държави, включително от България
Снимка: Красимира Славова, БТА / архив
Истанбул,  
16.03.2026 08:55
 (БТА)

Общо 72 души, обявени за издирване от Турция във връзка с подозрения за различни престъпления, за част от които е била издадена и червена бюлетина от Интерпол, са били задържани и предадени на турските власти от редица държави, се посочва в съобщение, поместено на страницата на турското Министерство на вътрешните работи в социалната мрежа.

В съобщението се посочва, че 32 от тях са били издирвани с червена бюлетина от Интерпол.

Операциите са осъществени в координация с турската Дирекция за Интерпол към Генералната дирекция по сигурността на Турция, Министерството на правосъдието и с компетентните институции в различните страни.

Мнозинството от издирваните лица, 54 души, са задържани в Грузия, а останалите – в Германия, Черна гора, България, Аржентина, Колумбия, Ирак, Русия, Швеция и признатата само от Анкара Севернокипърска турска република.

Всички задържани заподозрени са били екстрадирани в Турция и предадени на турските власти.

