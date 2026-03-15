Среща и открита лекция, посветени на българо-гръцките отношения в историята и съвременността, се проведе в Пресклуба на БТА в Атина

Среща и открита лекция, посветени на българо-гръцките отношения в историята и съвременността, се проведе в Националния пресклуб на БТА в гръцката столица Атина.

На нея проф. д.и.н. Юра Константинова от Института за балканистика към Българската академия на науките (БАН) – утвърден изследовател на историческите и културните връзки между България и Гърция, представи презентация на тема „Мостове между световете“, чрез която разказа моменти от живота на исторически личности като Григор Пърличев, Георги Раковски, братята Драган и Кирил Тъпкови и Петър Нейков, чийто живот е бил свързан с Гърция.

Събитието бе част от проекта „България и Гърция: от древните цивилизации до съвременните отношения“, реализиран в рамките на Националната програма на Министерството на образованието и науката „Неразказаните истории на българите“ от Културен център „Иван Селимински“ – гръцко-българска асоциация за култура в град Атина.

С новооткрития и оборудван Национален пресклуб в Атина, БТА се превърна в домакин на събитието. Срещата завърши с дискусия за културния диалог между двата народа.

Сред присъстващите бяха консулът на България в Атина Мартин Димов, културното аташе Мариана Петрова, председателят на Управителния съвет на Културния център „Иван Селимински“ Мая Лунголова, представители на българската общност, ученици от българските неделни училища и гръцки студенти българисти.

Присъстващите имаха възможността да разгледат и експонираната в пресклуба на БТА изложба, представяща историята и значението на славянската писменост чрез документи, книги, фотографии и архивни материали от фонда на Българската телеграфна агенция. Тя проследява делото на светите братя Кирил и Методий – създателите на глаголицата и вдъхновители на кирилицата, както и развитието на българската книжовност и културна традиция през вековете.