Международната рейтингова агенция „Мудис“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Албания на „Ba3“ със стабилна перспектива

Международната рейтингова агенция „Мудис“ (Moody's) потвърди дългосрочния суверенен кредитен рейтинг на Албания на „Ba3“ със стабилна перспектива, предаде Албанското радио и телевизия.

В периодичния си преглед, проведен на 5 март т.г., „Мудис“ оценява устойчивостта на албанската икономика и прогнозира реален растеж на БВП от 3,6 на сто за 2025 г. и 3,5 на сто за 2026 г., отбелязва медията.

Според рейтинговата агенция перспективата за икономически растеж на Албания ще бъде подкрепена главно от резултатите на туристическия сектор, стабилния поток от преки чуждестранни инвестиции, особено в енергетиката и туризма, но също и от по-високите нива на участие на пазара на труда.

Във фискално отношение „Мудис“ оценява, че изпълнението на бюджета е било предпазливо през 2025 г. Агенцията също така прогнозира по-нататъшно постепенно намаляване на публичния дълг през следващите три до пет години, подкрепено от придържането на правителството към разумна фискална рамка.

Според албанския финансов министър Петрит Маляй, цитиран от АТА, в края на 2025 г. държавният дълг на Албания е спаднал до 53,04 на сто от БВП, като тенденцията надолу продължава.

Международната рейтингова агенция посочва още в прегледа си, че очаква, че реформите за процеса на присъединяване на Албания към ЕС ще продължат, макар и с постепенни темпове, и че рисковете за ликвидността на правителството и на банковия сектор ще останат ограничени.

Това потвърждаване на рейтинга от „Мудис“ е много важен показател за макроикономическата стабилност на Албания, пише още Албанското радио е телевизия.