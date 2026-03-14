АТА: Фотокапани регистрираха наличие на два балкански риса в Национален парк „Шебеник“

Проучвания в Национален парк „Шебеник“ документираха присъствието на балкански рис (Lynx lynx balcanicus), като потвърдиха наличието на този рядък, защитен подвид и ключов индикатор за регионалното биоразнообразие, предаде АТА специално за БТА.

Министърът на околната среда на Албания Софян Яупай сподели в социалните мрежи кадри от фотокапан, потвърждаващи наличието на два индивида в естествените местообитания на парка.

Работата на специалистите по защитени територии, които включват фотокапани, проследяване на терен и наблюдения, носи интересни изображения на дивата природа в Национален парк „Шебеник“.

Балканският рис беше заснет за първи път в Албания на 21 април 2011 г. в района на планината Мунела. Това документиране беше голямо постижение за Дружеството за опазване на природната среда в Албания (PPNEA), защото потвърди съществуването на този критично застрашен вид на албанска територия.

През 2022 г. фотокапан на PPNEA също засне животно от този вид в областта Преспа.

Балканският рис е третият по големина хищник в Европа, Балканите и Албания след кафявата мечка и вълка.

Застрашен е основно от незаконния лов, обезлесяването и деградацията, както и от липсата на плячка.

В Албания той е класифициран като „критично застрашен от изчезване“. Рисът обитава гористи райони в по-голямата част от ареала си.

Този подвид е широко разпространен в няколко страни на Балканския полуостров като Албания, Косово и Република Северна Македония.

