Съюзът на синдикатите на Северна Македония проведе протест в Скопие с искания за по-високи заплати

Съюзът на синдикатите на Северна Македония (ССМ) проведе протест днес пред парламента на Република Северна Македония, Търговската камара и сградата на правителството в Скопие с искане за увеличение на минималната работна заплата и останалите заплати в страната, предаде МИА.

Председателят на синдикалната организация Слободан Трендафилов отправи критики към институциите, които според него игнорират исканията за увеличение на работните заплати.

В началото на речта си Трендафилов се извини на полицейските служители, които се грижат за сигурността на протеста, като заяви, че те също са работници, които не са получили увеличение на заплатите тази година и които също заслужават уважение.

Според председателя на ССМ институциите в Северна Македония са „уплашени“ от протестите и вземат решения, които по думите му защитават единствено доходите на чиновниците.

Той каза, че по-голямата част от депутатите са против хармонизирането на минималната работна заплата и против увеличаване на заплатите на работниците с поне 6000 денара (близо 100 евро), а народните представители, които не са подкрепили измененията в Закона за минималната работна заплата, „само са гласували единодушно“ за запазване на собствените си доходи.

При обявяването на протеста преди дни Трендафилов посочи, че ръководената от него организация настоява за минимална заплата от 600 евро и увеличение от най-малко 6000 денара за останалите работници.

Председателят на Синдиката на строителството, индустрията и проектирането Иван Пешевски разкритикува работодателите и институциите, че призовават за подкрепа на работниците, а от друга страна намаляват заплатите.

„Тук сме, за да покажем, че няма как да се избегне увеличението на заплатите. Заплатите трябва да се увеличат, за да останат младите хора. Това е мотото, което ще ни води, докато постигнем тази цел“, подчерта Пешевски.

Той повтори, че синдикатите настояват за минимална работна заплата от 600 евро веднага, а не през 2028 г., както и за пълно спазване на подписаните колективни трудови договори.

Синдикатите обявиха, че протестите ще продължат пред всички съответни институции, докато не бъдат изпълнени исканията за увеличение на заплатите и подобряване на стандартите на труд, информира още МИА.