Нови протести в Сараево заради трамвайната катастрофа през февруари, при която загина 23-годишен студент

Нов протест се проведе днес в центъра на Сараево заради трамвайната катастрофа на 12 февруари, при която загина 23-годишният студент Ердоан Моранкич, съобщи „Сараево таймс“.

Катастрофата в Сараево стана, когато трамвай, произведен преди повече от 40 години в Чехословакия, влезе в завой с висока скорост, дерайлира и се разби в трамвайна спирка. При инцидента тежки наранявания получи 17-годишната ученичка Ела Йованович, а трима други души бяха леко ранени.

Протестът започна в 12 ч. местно време (13 ч. българско време) пред сградата на Националния музей на Босна и Херцеговина, близо до мястото, на което стана инцидентът. Последните протести във връзка с катастрофата, бяха на 26 февруари, когато граждани се включиха в шествие по улиците на Сараево в памет на Моранкич и ранените и призоваха за определяне на системна отговорност, както и за по-бързо и ефикасно разследване на случая от прокуратурата на кантон Сараево.

Заради протеста около Националния музей на Босна и Херцеговина се очаква блокиране на движението към центъра на Сараево, информира още изданието.