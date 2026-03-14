Нов митнически пункт между Турция и България се предвижда да бъде отворен на север от ГКПП „Капъкуле“, според турския министър на търговията

Нов митнически пункт между Турция и България се планира да бъде отворен на север от ГКПП „Капъкуле“. За проекта съобщи турският министър на търговията Йомер Болат по време на среща с представители на Международната асоциация на превозвачите, информира сайтът „Хаберлер“.

„Проектът на споразумение за откриването на нов митнически пункт северно от Капъкуле между България и Турция ни бе изпратен от българския парламент. От наша страна имаме готовност да отворим още един митнически пункт точно в този район. Това е много важно за нашите доставки до Европа. (Това) Ще даде възможност и за нови търговски превози“, каза министърът.

По думите му продължаващите тежки условия заради конфликта в Персийския залив са направили преминаването през Ормузкия проток опасно за логистичния сектор, което е предизвикало необичайно покачване на цените в сектора. Той допълни, че в тази връзка Турция се опитва да намери решения и средства за справяне с трудната ситуация.

Според Болат реализирането на проект за нов пункт непосредствено до Капъкуле би допринесло за още по-бързо развитие на логистичния сектор в Турция.

„Така ще се предоставят значителни възможности за увеличаване на търговския транспорт към Европа. Ще бъде открит нов коридор, нов канал. Това ще намали както задръстванията на Капъкуле, така и на другия турско-български ГКПП „Хамзабейли“ (както) и „Ипсала“ на границата ни с Гърция. Исках да споделя първо с вас тази важна актуална новина“, допълва той.

На срещата с представители на Международната асоциация на превозвачите е било отчетено, че Турция заема значителен дял от износа в световния логистичен сектор, отбелязва „Хаберлер“.

Миналата година размерът на износа на логистични услуги на Турция е достигнал 42,4 милиарда долара. Пазарният обем на логистичния сектор в турската икономика надхвърля сто милиарда долара.