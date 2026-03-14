Мицкоски: Трагедията в Кочани е едно от събитията в историята на Северна Македония, които не се измерват с време, а с болката, която оставят

Съществуват събития в историята на една страна, които не се мерят с времето, а с болката, която оставят, каза днес премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски по повод първата годишнина от пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, при който загинаха 63 души и над 200 пострадаха, предаде МИА.

"Трагедията в Кочани е едно от тези събития. Това беше трагедия на един град, но и трагедия, която разтърси цялата ни страна и която завинаги ще остане врязана в колективната памет на обществото ни", каза Мицкоски в уводно обръщение на Международна конференция за институционални и клинични аспекти и решения след пожара в Кочани.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, който избухна на 15 март 2025 г., бе предизвикан от пиротехнически средства по време на концерт. Общо 63 младежи на възраст между 18 и 24 години загубиха живота си, а над 200 получиха тежки наранявания.

"Днес сме се събрали тук с чувство на дълбоко уважение, но и със силно чувство на емпатия. Уважение към онези, които загубиха животите си. Уважение към семействата, които носят болката от загубата. Уважение към пострадалите, които вече една година водят смела борба за оздравяване", посочи Мицкоски. "Същевременно носим и отговорност – да помним, да учим и (да имаме) отговорност да създадем системи, които да бъдат по-силни от пропуските, които водят до трагедии. Тази конференция е опит трагедията да се преобразува в знание, опитът да се превърне в урок, а урокът – в конректни решения".

Премиерът на Северна Македония изреди имената на загиналите и подчерта, че те не са бройка, а съдби и личности, с които мислите на цялата страна са днес. Той допълни, че героите – лекарите и болничният персонал, както и кръводарителите, са истинските герои след трагедията.

В конференцията участват висши държавни представители, международни експерти и водещи медицински професионалисти от региона и Европа.