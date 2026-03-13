За трети път жителите на източния румънски окръг Тулча получиха предупреждение заради руските атаки в Украйна

Населението в северната част на източния румънски окръг Тулча получи тази вече ново предупреждение във връзка с рисковете, свързани със ситуацията в близост до границата на Румъния с Украйна, като за първи път в рамките на по-малко от 12 часа са регистрирани три такива предупреждения, съобщава Аджерпрес.

Според Инспектората за извънредни ситуации в Делтата на Дунав съобщението е изпратено чрез националната система за предупреждение Ро-Алърт (RO-ALERT) около 18:15 часа на базата на информации, предоставени от компетентните структури, отговарящи за наблюдението и сигурността на въздушното пространство.

"Отново подчертаваме, че територията на Румъния не е обект на нападенията на Руската федерация, но като се има предвид близостта до границата, властите изпращат предупредителни съобщения за информиране и защита на населението", посочва инспекторатът.

Институцията препоръчва на гражданите да спазват получените препоръки и да се обадят на единния телефонен номер 112, ако забележат потенциално спешни ситуации.

Други две съобщения от Ро-Алърт бяха изпратени днес около 10:00 часа и около 11:00 часа.

По-рано днес Министерството на националната отбрана съобщи, че при извършените днес проверки на терен след приближаването на дронове до румънското въздушно пространство не е установено наличие на фрагменти от безпилотни летателни апарати в окръг Тулча.