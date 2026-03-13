Аджерпрес: Украйна ще отбелязва ежегодно Деня на румънския език на 31 август

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подписал указ за отбелязване в Украйна на Деня на румънския език всяка година на 31 август, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес. Зеленски съобщи за указа вчера по време на съвместната пресконференция в Букурещ с президента на Румъния Никушор Дан.

Украинският президент подчерта, че решението е една от стъпките, насочени към укрепване на хуманитарното и културното сътрудничество между двете страни и насърчаване на взаимното уважение между техните народи.

„В Румъния Денят на украинския език вече се отбелязва на 9 ноември. Обсъдихме също както на ниво екип, така и днес директно с президента, образователни въпроси за румънската общност в Украйна и за нашата украинска общност в Румъния и сме готови да продължим да работим справедливо по всички тези въпроси“, подчерта Зеленски, както отбелязва официалният уебсайт на президента на Украйна.

Денят на румънския език се отбелязва всяка година на 31 август в Румъния и в други страни.

Украинският президент също благодари на Румъния за цялото внимание и уважение, които страната проявява в подкрепа на украинците, живеещи на нейна територия.

От своя страна, румънският президент Никушор Дан подчерта важността на разговорите за румънското малцинство в Украйна и откритостта, която Украйна демонстрира към него.

