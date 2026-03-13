Албания ще определи Иран като страна, подкрепяща тероризма, а Революционната гвардия и Хизбула - като терористични организации, заяви Еди Рама

Албанският премиер Еди Рама заяви днес, че следващата седмица парламентът на страната ще гласува резолюция, с която Иран ще бъде определен като страна, подкрепяща тероризма, предаде АТА.

На пресконференция в премиерския кабинет Рама подчерта, че заедно с Иран резолюцията ще определи иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и подкрепяната от Иран ливанска групировка Хизбула като терористични организации.

Албанският премиер подчерта, че "това е истината". "Ние не сме първите, които предприемаме такива стъпки. Това вече беше направено от други партньори и съюзници и е време Албания също да предприеме действия".

След началото на израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари Еди Рама заяви, че иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция е терористична организация и Тирана ще предприеме стъпки към обявяването й за такава.

Същевременно днес Министерството на външните работи на Албания осъди категорично нарушаването на въздушното пространство на Турция от иранска балистична ракета.

В съобщение, публикувано в социалните мрежи, министерството заяви, че Ислямска република Иран продължава да задълбочава конфликта, като атакува не само съседите си в Близкия изток, но и членката на НАТО Турция.

"НАТО отново демонстрира изключителните си способности и бързия си отговор в защитата на съюзниците и тяхната сигурност", посочва институцията.

Министерството също така изрази "солидарност с Турция и всички съюзници в защитата на територията, сигурността и единството на алианса".