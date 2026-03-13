Гърците купуват предимно основни потребителски стоки, сочи проучване

Гърците пазаруват предимно основни потребителски стоки, сочат данни, публикувани от електронното издание на гръцкия вестник "Имерисия".

Според проучване на "Нилсън Ай Кю" (NielsenIQ) 52 на сто от гръцките граждани заявяват, че финансовото им състояние не е добро.

Съответният процент в световен мащаб е 32 на сто.

Само три на сто от участвалите в анализа заявяват, че могат да харчат пари без ограничение, отбелязва "Имерисия".

В същото време 63 на сто от домакинствата посочват, че си позволяват да купуват само основни потребителски стоки.

В последните двадесет години се наблюдава сериозно влошаване на икономическата ситуация в страната като за периода 2004-2025 г.

Гърция е изправена пред опасността от нов инфлационен и енергиен шок заради ситуацията в Близкия Изток, се посочва в друга статия "Имерисия". Развоят на събитията в региона създават несигурност по отношение на туризма и инвестициите, посочва още изданието.