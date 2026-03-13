Сирени за въздушна тревога бяха задействани във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде Анадолската агенция

Сирени за въздушна тревога бяха чути тази сутрин във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде Анадолската агенция.

АА припомня, че от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към Турция.

Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.