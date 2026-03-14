Аджерпрес: След като са посетили 85 държави, двама американци се установяват в Сибиу, привлечени от неговото „спокойствие и топли хора“

Докато много млади румънци мечтаят да се преместят отвъд Атлантика, американската двойка от Сиатъл Джил и Ричард са направили точно обратното – преди осем години са се отказали от изкушението на „американската мечта“ – голяма къща, две коли и мотор – за по-спокоен живот на края на най-големия парк в румънския град Сибиу - "Суб Арини", съобщи за БТА агенциа Аджерпрес.

Тяхната история беше споделена от Областния съвет на Сибиу в социалните мрежи като част от кампанията „#Хора и места с история“.

Джил и Ричард казват, че са избрали Румъния заради качеството на живот и атмосферата в местната общност.

„Хората са добри, природата е красива, въздухът е чист, чешмяната вода става за пиене, а храната е чудесна. Румъния е страна в Европейския съюз, където човек може да живее достойно“, казва Ричард.

В Съединените щати Ричард е работил като готвач, а Джил е софтуерен инженер, специализирала в авиационната индустрия. Двамата казват, че въпреки че са имали дом в Америка и често са пътували, са усещали, че им липсва спокойствието и балансът, които в крайна сметка намират в Сибиу.

„Имахме къща, две коли, мотор, куче и пътувахме много. Това, което ни липсваше, беше точно това, което намерихме тук в Сибиу: спокойствие, топли хора, богата култура и недокосната природа“, спомнят си те.

Според тях високата цена на живота в САЩ, особено жилищата и здравната застраховка, прави „американската мечта“ все по-трудна за постигане от младите хора.

Джил и Ричард обясняват, че въпреки че нямат деца, са останали близки с много млади хора, които са подкрепяли през годините, докато са работили с организация, помагаща на чуждестранни студенти, които учат в Университета в Сиатъл.

„Някои от тях временно живяха в нашия дом. През годините тези връзки станаха още по-силни и дори стигнахме дотам, че присъствахме на сватбите им в различни части на света“, спомнят си те.

Двамата американци казват, че са избрали Сибиу и заради богатия му културен живот.

„Пътуваме много, затова е важно градът да има летище. Освен това културният живот е невероятен: концерти, театрални и филмови фестивали, филхармония, балет. Музеят на открито в гората Думбрава е прекрасен. Навсякъде в областта можеш да отидеш на разходка сред природата и да хапнеш добре. Тук доматите, сиренето или месото наистина имат вкус“, казват те.

След като са посетили около 85 държави, двамата казват, че ще продължат да пътуват, но са убедени, че мястото, към което винаги ще се връщат, е окръг Сибиу.

„Обикнахме Турция заради впечатляващите ѝ древни останки. В Америка само четеш за такива неща, не можеш наистина да ги видиш. После идва и учтивостта на японците и уважението им към възрастните, което е забележително. Малко са местата, където все още можеш да видиш млад човек да отвори врата или да отстъпи място на възрастна жена. Например в Румъния ни радва, когато непознат те поздрави просто защото сте се разминали на улицата“, казва американската двойка, установила се в Сибиу.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)