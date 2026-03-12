ХИНА: Хърватските летища отчитат ръст на броя на пътниците през януари, но спад на товарният трафик

През януари 2026 г. хърватските летища са обслужили 365 000 пътници, което е с 8,8% повече спрямо същия месец миналата година, като 295 000 са преминали през летище Загреб, с 6,4% повече на годишна база, предаде агенция ХИНА, позовавайки се на данни на Хърватското статистическо бюро.

Другите големи летища също отчитат ръст. Пътниците, използвали летище Сплит, са с 24% повече на годишна база и възлизат на 42 300 души. Ръстът на пътниците на летище Дубровник е с 16,3%, като общият брой пътници там достигна 23 000 души. Летище Задар отбелязва повишение на броя на пътниците с 14% до малко над 1590. Летище Осиек отчита ръст от близо 19% до около 1400 пътници и Пула – повишение с 1,7% до около 1300 пътници. Риека е единственото летище, което отбелязва спад в броя на пътниците със 17,2% до 423 души.

В международния пътнически трафик хърватските летища отчитат най-голям брой връзки с летища в Германия, Турция и Франция, като броят на пътниците по тези маршрути също се е увеличил.

Въпреки повишения брой пътници, броят на излитанията и кацанията е намалял с 5,6% до около 5000 в сравнение с януари 2025 г., а товарният трафик е спаднал с 14,3% до 609 тона.

