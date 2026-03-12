АТА: Над 400 000 души са посетили защитени територии в Албания през първите два месеца на 2026 г., каза министърът на туризма Яупай

Защитените територии в Албания привличат все по-голям брой посетители, запалени по природата и екотуризма, предаде за БТА албанската агенция АТА. Пешеходен туризъм по планински пътеки, наблюдение на птици и наслаждаване на пейзажите на лагуни и езера са сред преживяванията, които привличат вниманието на туристите в тези природни дестинации.

Министърът на туризма и околната среда Софян Яупай обяви, че над 400 000 души са посетили защитените територии на Албания през първите два месеца на годината, с приблизително 42 000 души повече спрямо същия период на миналата година, което потвърждава нарастващия интерес към туризма сред природата.

„От планините и националните и природните паркове до лагуните и забележителните пейзажи, защитените територии набират популярност както сред местните, така и сред чуждестранните посетители“, заяви Яупай.

Той подчерта, че увеличаването на броя на посетителите е едновременно приоритет и по-голяма отговорност за съответните институции, по-специално Министерството на туризма и околната среда и администрациите на защитените територии на терен, за да се гарантира устойчиво управление и опазване на природните богатства.

Според него развитието на екотуризма остава един от ключовите пътища за насърчаване на устойчивия туризъм и за оценяване на природните богатства, които Албания предлага.

