Кристиан Стратев
Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано в района на турската столица Анкара
Снимка: Минко Чернев (БТА). Изображението е илюстративно.
Анкара,  
12.03.2026 17:10
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 17:49 ч. местно време (16:49 ч. българско време) в района на град Хаймана, който се намира на около 55 км югозападно от турската столица Анкара, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,74 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.

