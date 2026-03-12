Турция ще освободи 11,6 милиона барела петрол от стратегическите си запаси

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар обяви, че Турция ще освободи 11,6 милиона барела от стратегическите си петролни запаси, за да подкрепи решението на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за освобождаване на аварийни петролни резерви, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Байрактар съобщи това по време на посещение във въглищна мина в северния окръг Зонгулдак, отговаряйки на въпроси на агенция Блумбърг.

"Днес свикахме нашия комитет за националните петролни запаси и решихме да освободим 2,9 процента от нашите запаси от 400 милиона барела, за да подкрепим инициативата на МАЕ", посочи Байрактар.

Той добави, че петролът ще бъде освободен в рамките на 90 дни.

МАЕ обяви тази седмица, че ще освободи 400 милиона барела - най-голямото до момента освобождаване на аварийни петролни запаси, след като конфликтът в Близкия изток повиши цените до над 100 долара за барел, напомня изданието.

По въпроса дали Турция ще поиска изключение от САЩ, за да увеличи покупките на петрол от Русия, Байрактар заяви: "Нямаме сериозен проблем. Ако възникне такъв, ще предприемем мерки; ако се случи, ще го разгледаме".

Байрактар отбеляза, че повишаването на атмосферните температури е намалило нуждите от внос на природен газ, включително доставките от Иран. "Към днешна дата не виждаме никакви проблеми с природния газ. Това е нещо, което нашите граждани също не изпитват", каза той.

Решението на Турция да използва стратегическите си резерви е в съответствие с по-широките международни усилия за стабилизиране на енергийните пазари, нарушени от продължаващата военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран, започнала на 28 февруари, отбелязва "Тюркийе тудей".