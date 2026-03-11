Аджерпрес: Филми на румънските режисьори Тудор Джурджу и Чечилия Стефанеску участват в международните фестивали в Солун и в София

Три нови румънски филма, „Смърчовата гора“ на режисьора Тудор Джурджу, „Сигурно място“ на режисьора Чечилия Стефанеску и „3 дни през септември“ на режисьора Тудор Джурджу, са включени в селекцията на Международния фестивал на документалния филм в Солун и на София Филм Фест, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Трансилвания Филм (Transilvania Film).

„Смърчовата гора“, режисиран от Тудор Джурджу, беше избран за секцията „Отворени хоризонти“ на 28-ото издание на Международния фестивал на документалното кино в Солун, един от най-важните фестивали на документалното кино в Югоизточна Европа, организиран ежегодно в Гърция и признат за селекцията си от международно значими документални продукции.

Филмът ще има две прожекции на фестивала.

“Смърчовата гора” пресъздава момент от 1 април 1941 г., когато румънска общност в Северна Буковина е избита във Фънтъна Алба от съветските войски. Пресъздавайки историите на оцелелите, филмът връща на големия екран двама от най-ценните румънски актьори – Кока Блоос и Мирча Андреску. Сценаристи на филма са Тудор Джурджу и Габриел Георге.

Игралният филм „Сигурно място“ на режисьора Чечилия Стефанеску е селектиран за дебютната категория на София Филм Фест, най-известният филмов фестивал в България, който се провежда тази година между 13 и 31 март. Селекцията е нов етап по пътя на филма след международната му премиера в секцията „Първи филм“ на 29-ото издание на филмовия фестивал „Черни нощи“ в Талин (POFF), един от най-важните филмови фестивали в Северна Европа.

Филмът се фокусира върху Лучия (Марина Палий), жена, разкъсана между ролите на съпруга и майка и нуждата от лична свобода. Почивка на българския бряг се превръща в пространство на емоционална конфронтация, която изважда на преден план напрежение, фрустрации и дисбаланси в семейния живот.

Актьорският състав включва Марина Палий, Вирджил Йоаней, Бианка Кукуличи, Роландо Матсангос и Емил Мъндънак.

В програмата на София Филм Фест е включен и най-новият игрален филм на Тудор Джурджу „3 дни през септември“. Той ще бъде представен в конкурса за филми, направени на Балканите, след световна премиера през февруари на Международния филмов фестивал в Ротердам.

Филмът проследява емоционалното пътешествие на една жена в деня на сватбата ѝ, което се превръща в освобождаваща нощ в морски курорт.

Актьорският състав включва Андреа Василе, Емилиан Опря, Емилия Попеску, Адела Попеску, Мирела Зеца и Конрад Мерикофър. Автори са Тудор Джурду, Конрад Мерикофър и Раду Григоре.

„Сигурно място“ тръгва в румънските кина на 13 март, а премиерата на „3 дни през септември“ е насрочена за 18 септември.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)