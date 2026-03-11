„Търкиш еърлайнс“ официално възобнови полетите си между Истанбул и Ереван

От днес турската държавна авиокомпания „Търкиш еърлайнс“ (Turkish Airlines) официално е възобновила директните си полети между турския мегаполис Истанбул и арменската столица Ереван, отразявайки постепенното нормализиране в отношенията между Армения и Турция, съобщава сайтът „Дейли Сабах“.

Този ход идва в момент, когато Ереван и Анкара предпазливо вървят към нормализация след десетилетия на напрегнати отношения, произтичащи от исторически спорове относно събитията от 1915 г. и подкрепата на Турция за Азербайджан в дългогодишния му конфликт с Армения, отбелязва медията.

След днешното кацане в Ереван на първия самолет, обслужващ възобновения маршрут, от арменската компания „Армения Интернешънъл Еърпортс“ (Armenia International Airports), заявиха, че „полети по маршрута Истанбул-Ереван-Истанбул вече ще се изпълняват ежедневно“.

Според плановете на „Търкиш еърлайнс“, които компанията обяви в края на миналата година, от 14 май 2026 г. полетите по маршрута Истанбул – Ереван трябва да се увеличат от 7 на 10 пъти в седмицата, а от 15 юни се предвижда извършването на 14 курса седмично, с цел да се отговори на нуждите при летните пътувания.

Армения и Турция нямат дипломатически отношения, а сухопътната им граница остава затворена от 1993 г. През 2021 г. двете страни назначиха специални пратеници, които да работят за нормализиране на отношенията между двете страни.

От 2022 г. Турция и Армения предприеха няколко ограничени мерки за подобряване на отношенията си. Двете страни се споразумяха да разрешат директния въздушен транспорт на стоки и да отворят сухопътната граница за граждани на трети страни, въпреки че тя все още не е реално отворена, отбелязва изданието.

Друга скромна инициатива за изграждане на доверие беше обявеното през декември м.г. решение на правителствата на двете страни за опростяване на процедурите за издаване на визи за притежатели на дипломатически или специални паспорти, напомня още "Дейли Сабах".