Шестима души са задържани за трафик на нелегални мигранти в Гърция

Шестима души са арестувани в Гърция за предполагаем трафик на мигранти от Турция към Европа, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", позовавайки се информация на гръцката полиция.

В понеделник в Солун са извършени четири ареста. Полицията е открила девет мигранти, скрити във фризьорски салон. Властите са извършили акцията по подаден сигнал. Задържаните са идентифицирани като чуждестранни граждани на възраст между 18 и 27 години.

Отново в понеделник близо до границата с Турция са задържани двама гръцки граждани, заподозрени, че са превозвали четирима мигранти, преминали нелегално границата, насочвайки се към Солун.

Десетки хиляди души, търсещи по-добър живот в Европейския съюз, влизат незаконно в Гърция всяка година. Обикновено те плащат на трафиканти, които да ги прекарат през границата, посочва "Катимерини".

Близо 1400 души са преминали нелегално през граничната гръцка област Еврос от началото на годината. Общият брой на нелегалните мигранти, влезли в Гърция през първите три месеца на тази година, е пет хиляди души.

През 2025 г. в страната са пристигнали близо 49 000 нелегални мигранти като около 7000 са използвали сухопътната граница, сочат данни на ООН.