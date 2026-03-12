Украинският президент Володимир Зеленски пристига на посещение в Букурещ днес

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети днес Букурещ и ще бъде приет от румънския си колега Никушор Дан в двореца Котрочени, съобщиха от администрацията на румънския държавен глава в информация, изпратена и до редакцията на БТА. Двустранните консултации на високо ниво ще се проведат в контекста на навършването неотдавна на четири години от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

„Румъния от първите дни предлага многостранна подкрепа на Украйна и в момента допринася за международните усилия за справедлив и траен мир, придружен от солидни гаранции за сигурност за Украйна“, посочва цитираният източник.

Дискусиите ще се фокусират върху развитието на политическия диалог, засилването на икономическото сътрудничество, секторното сътрудничество в области като енергетиката и отбранителната промишленост, развитието на свързаността и трансграничните проекти, както и ролята на Румъния в процеса на възстановяване на Украйна, става ясно още от разпространената информация.

Двамата държавни ръководители ще обменят мнения и по актуални въпроси, като процеса на разширяване на Европейския съюз, трансатлантическите отношения, ситуацията със сигурността в Черноморския регион и последните развития на регионално и световно ниво.

Президентът на Румъния ще се позове и на необходимостта от развитие на двустранния диалог в областта на зачитането на правата на лицата, принадлежащи към румънското малцинство в Украйна, включително правото на образование на майчиния им език.

В рамките на деня Володимир Зеленски ще бъде приет и от румънския премиер Илие Боложан, съобщават от правителствената пресслужба. Часът на срещата не се посочва. Дневният ред на дискусиите ще включва теми, свързани с двустранното и европейското сътрудничество.

Украинският президент посети Румъния за първи път на 10 октомври 2023 г., когато подписа споразумение за стратегическо партньорство с тогавашния си колега Клаус Йоханис.

Володимир Зеленски е поканен в страната и през месец май в рамките на многостранния формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността, известен като „Букурещката деветка“ (Б-9). Срещата е смятана за важна за сигурността на източния фланг на НАТО, особено в напрегнатия регионален контекст. Тя е планирана за 13 май. На нея се очаква да бъде поканен и американският президент Доналд Тръмп, съобщиха местни медии.

Б-9 е многостранен формат, в който участват 9 страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той бе създаден в Букурещ през ноември 2015 г. по инициатива на президентите на Румъния и Полша – Клаус Йоханис и Анджей Дуда – в отговор на предизвикателствата пред сигурността в региона след незаконното анексиране на Крим от Русия.