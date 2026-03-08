Подробно търсене

Шест турски изтребителя F-16 ще пристигнат в Кипър утре, съобщи представител на авиационните власти на кипърските турци

София Георгиева
Шест турски изтребителя F-16 ще пристигнат в Кипър утре, съобщи представител на авиационните власти на кипърските турци
Шест турски изтребителя F-16 ще пристигнат в Кипър утре, съобщи представител на авиационните власти на кипърските турци
Изтребител F-16 на Турските въоръжени сили. Снимка: AP Photo/Andreea Alexandru (архив)
Никозия,  
08.03.2026 15:12
 (БТА)
Етикети

Общо шест турски изтребителя F-16 се очаква да пристигнат в Кипър утре в подкрепа на сигурността на острова на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл“, като цитира изпълняващия длъжността директор на авиационния орган на кипърските турци Аксин Месели.

Първоначално се очакваше Турция да изпрати в Кипър четири изтребителя F-16, които да бъдат разположени на летището в Ерджан в кипърската турска част, припомня „Сайпръс мейл“. Очакваше се също изтребителите да пристигнат днес.

Аксин Месели заяви пред сайта „Къбръс“, че броят на изтребителите е увеличен на шест и че те се очаква да пристигнат в ранните часове на понеделник.

Разполагането им се осъществява на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток между САЩ, Израел и Иран и след като Кипър бе ударен от ирански дронове, изстреляни от Ливан.

/СГ/

Свързани новини

08.03.2026 13:53

Президентът на Франция Еманюел Макрон заминава утре за Кипър

Френският президент Еманюел Макрон ще посети утре Кипър, за да „изрази солидарността на Франция“ с тази държава от Европейския съюз, която бе ударена от дронове при конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския
08.03.2026 08:00

Кипър ще купи системи за борба с дронове "Кентавър"

Кипър се готви да закупи четири системи за противодействие на дронове „Кентавър“ (Centaurus), след като ирански дрон „Шахед“ (Shahed-136) проби въздушната отбрана на Република Кипър и удари британската база в Акротири в понеделник (2 март), съобщава
07.03.2026 18:36

Протест в Кипър с искане за премахване на британските военни бази на острова

Стотици активисти се събраха днес в центъра на Никозия, за да протестират мирно срещу присъствието на британските бази в Акротири и Декелия на фона на продължаващата война срещу Иран, съобщи в. „Сайпръс мейл“. „Използването на британските бази от
07.03.2026 13:50

Властите в Кипър работят по разширяване на мрежата от убежища, така че те да могат да подслонят до 45 процента от населението на острова

Министерството на вътрешните работи на Република Кипър подготвя предложение до правителството за съществено увеличение на броя на убежищата за гражданска защита на територията на острова на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс
06.03.2026 14:25

Натовареността в небето над Кипър е причина за многократните сигнали за тревога там, заяви говорител на британското министерство на отбраната

Високата натовареност във въздушното пространство над и около Кипър, която е предизвикана от военната ескалация в Близкия изток и пренасочването на множество полети, е причина за многократните сигнали за тревога в района на британската военновъздушна база Акротири на южния бряг на Кипър през последните дни, съобщи говорител на британското министерство на отбраната, цитиран от електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.
06.03.2026 12:15

Кипърският президент Христодулидис отново изрази желанието на страната си да се присъедини към НАТО

Република Кипър би подала „ако беше възможно дори утре“ молба да стане членка на НАТО, заяви в интервю пред гръцката телевизия Скай кипърският президент Никос Христодулидис в контекста на напрежението през последните дни след удара с дрон срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:45 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация