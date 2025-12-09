Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу заяви в свое писмено изявление, че през първото тримесечие на 2026 г. Турция планира повторното въвеждане в експлоатация на 350 километра железопътни линии в близост до турско-сирийската граница, възстановявайки стар проект, замразен заради гражданската война в Сирия, съобщи в. „Йени шафак“.

В изявлението си Уралоулу уточнява, че 325 километра от новите железопътни линии заема отсечката Каркамъш – Нусайбин, която върви успоредно с турско-сирийската граница, а други 25 километра – отсечката Мардин – Шенюрт, която тръгва от турско-сирийската граница и достига до град Мардин.

„Завършваме всички ремонти, които не са били извършени в периода 2011-2024 година, като подхождаме широкообхватно, ремонтирайки инфраструктурата, където това е необходимо и укрепвайки инженерните съоръжения. С нормализирането на условията в региона възстановяваме тази стратегическа линия на сирийската граница“, написа още Уралоглу в изявлението си.

В изявлението на Уралоглу се посочва още, че към момента се извършва усилена работа по възстановяването на прелези и подлези по железопътното трасе, както и по изграждане на допълнителна инфраструктура, където тя липсва или е била разрушена, като целта на турските власти е проектът да бъде завършен до края на 2025 г., а линията да бъде въведена в експлоатация през първото тримесечие на 2026 г.