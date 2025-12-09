Турция премахва практиката за фотокопиране на личните документи на посетителите в хотелите

С решение на турската Агенция за защита на личните данни, публикувано днес в Държавен вестник, хотелите в Турция се задължават да преглеждат документите за самоличност с цел потвърждаване на самоличността на своите посетители, но вече нямат право да им правят фотокопия – действие, което беше стандартна практика в турските хотели до момента, съобщава ТРТ Хабер.

В решението на Агенцията се подчертава, че в нормативната уредба няма правомощие за правене на фотокопие и че тази практика представлява „обработка на данни в по-голям обем от необходимото“.

От Агенцията посочват още, че вписването на данните за самоличност в информационната база на даден хотел се счита за законосъобразно, но съхраняването на фотокопие от личен документ противоречи на Закона за защита на личните данни.

Решението слага край на дълго обсъждана практика в турския туристически сектор и поставя ясни стандарти за обработка на личните данни на туристи от страната и чужбина, отбелязва ТРТ Хабер.