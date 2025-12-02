Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски е на работно посещение в Брюксел, като в програмата му са включени срещи, посветени на процеса на европейска интеграция на страната, както и участие в срещата на министрите на външните работи на държавите членки на НАТО, съобщават от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

В рамките на посещението си Муцунски, заедно с министъра по европейските въпроси на страната Орхан Муртезани, ще се срещне с върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, а по покана на генералния секретар на НАТО Марк Рюте Муцунски ще участва в срещата на министрите на външните работи на държавите членки на НАТО, която ще се проведе на 3 декември 2025 г.

По време на престоя си в Брюксел министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония ще проведе редица двустранни срещи, уточняват от Министерството.