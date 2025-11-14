Всички камиони и автобуси в Турция трябва да са със зимни гуми от утре

Периодът на задължителните зимни гуми за товарните автомобили и автобусите в Турция от тази година е удължен и влиза в сила от утре, пише „Тюркийе тудей“.

Решението за промяната, което беше взето от турското Министерство на транспорта и инфраструктурата, беше публикувано в Държавен вестник на 4 октомври. Според него зимните гуми за товарните автомобили, както и за автомобилите, извършващи обществен пътнически транспорт, ще бъдат задължителни по междуградските пътища от 15 ноември до 15 април, а не само от 1 декември до 1 април, както беше до момента.

Освен това окръжните власти могат допълнително да увеличават периода, в който се изискват зимни гуми, с до един месец по-рано или по-късно в зависимост от локалните условия.

Водачите, които нарушават изискването, ще бъдат глобявани с 5856 турски лири (около 140 евро). В снежни условия на автомобилите без зимни гуми няма да бъде разрешавано да продължат пътуването си.

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу посъветва и водачите на лични автомобили да се съобразяват с решението, макар че то не се отнася изрично до тях.