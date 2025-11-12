Парламентът на Черна гора одобри участието на черногорски войници в мисията на НАТО в подкрепа на Украйна

Парламентът на Черна гора одобри днес решение за включването на черногорската армия в мисията на НАТО за подпомагане на Украйна в областта на сигурността и обучението (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), съобщават черногорските медии.

Решението беше подкрепено от 44 депутати, пет бяха против, а двама се въздържаха.

Решението бе взето по предложение, което Съветът за отбрана и сигурност прие на 7 февруари, припомня черногорската редакция на Радио Свободна Европа.

Членовете на Съвета, в който влизат президентът Яков Милатович, премиерът Милойко Спаич и председателят на парламента Андрия Мандич, тогава се споразумяха, че дейностите на членовете на черногорската армия в рамките на NSATU могат да се извършват само на територията на някоя от страните членки на НАТО.

НАТО, наред с други неща, ще координира обучението на украинските сили за сигурност.

Една от партиите от управляващото мнозинство, Демократическата народна партия (ДНП), също се противопоставя на решението Черна гора да участва в NSATU.

„Това може само допълнително да застраши отношенията ни с Руската федерация. Би било по-разумно да стоим настрана, когато става въпрос за конфликти на когото и да било“, каза депутатът от ДНП Владислав Бойович.

Това е една от двете т.нар. украински мисии след руската инвазия през февруари 2022 г., в които би могла да участва Черна гора. Другата се организира от ЕС.

Одобрението от парламента за участието на черногорски войници в мисията за военна помощ на ЕС в подкрепа на Украйна (European Union Military Assistance Mission Ukraine - EUMAM) също отне 9 месеца - от септември миналата година до юни тази година, отбелязва Радио Свободна Европа.