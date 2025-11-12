"Тюрксел" и "Гугъл" подписаха споразумение за сътрудничество в областта на облачните технологии

Турският телекомуникационен оператор "Тюрксел" (Turkcell) подписа споразумение с "Гугъл" (Google) днес за стратегическо сътрудничество в областта на облачните технологии, съобщи турската компания в съобщение, предаде Ройтерс.

В изявлението си "Тюрксел" заяви, че ще разшири инфраструктурата на своя център за данни и планира да инвестира един милиард долара до края на 2032 г. като част от сделката.