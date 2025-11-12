Творби на четирима български художници ще бъдат представени тази вечер в рамките на изложбата „Колективна културна памет: Пост памет" в Скопие

Творби на четирима български художници – Лъчезар Бояджиев, Красимир Терзиев, Калина Димитрова и София Димова ще бъдат представени в изложбата, която тази вечер ще бъде открита в Националната галерия – Мултимедиен център Мала станица в Скопие.

Биеналето е озаглавено „Колективна културна памет: Пост памет". Произведенията на над 20 творци от Австрия, България, Гърция, Полша, Кипър, Сърбия, Косово, Холандия, Словения, САЩ и Северна Македония – живопис, видео, фотография и инсталации, са създадени в рамките на изданията на международната арт колония „Галичник“ през 2024 и 2025 г., която се провежда в Северна Македония.

Колонията „Галичник“ е с почти четири десетилетна традиция и представлява уникален модел, който свързва съвременното изкуство с традицията, а чрез темите „Колективна културна памет“ и „Пост памет – Ехо на мълчанието“, художници от различни държави изследват как личните и колективни спомени, травми и неизказани истории продължават да живеят чрез артистични практики.

Изложбата е организирана в сътрудничество с Българския културно-информационен център в Скопие.