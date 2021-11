Използването на природен газ е в пълен разрез със Зелената сделка, каза Ели Роб от "Friends of the Earth Europe" 30 ноември 2021 / 11:00 Tweet

Използването на природен газ е в пълен разрез със Зелената сделка, каза Ели Роб от "Friends of the Earth Europe"





София, 30 ноември /Антоан Николов, БТА/

При изгарянето на природния газ се отделя предимно метан, който е има тежки последствия за атмосферата. Освобождават се и други парникови газове, включително и въглероден диоксид. Това каза Ели Роб от "Friends of the Earth Europe" по време на уебинар за журналисти на тема "Митовете за изкопаемия газ: мост или задънена улица към справедлив енергиен преход?". Тя изтъкна, че всички отделяни парникови газове от природния газ оказват въздействие върху озоновия слой на Земята и изключително тежко увреждат планетата и допринасят за изменението на климата. "Това е изключително силно изкопаемо гориво", заяви Роб. Всичко това прави използването на природния газ абсолютно несъвместимо с целта за намаляване с 55 процента на емисиите до 2030 г. или с целите от Парижкото споразумение. Също така е в пълен разрез със Зелената сделка.

Според Ели Роб природният газ има много тежко въздействие върху качеството на въздуха, водата и местната флора и фауна. Той оказва въздействие и върху местните общности, които живеят близо до местата, където се добива този газ, или до производствените съоръжения, които го използват. Околната среда се замърсява много тежко. Хората, живеещи в близост, са изложени на по-голям риск от астма, респираторни заболявания и рак, коментира още тя.

Мнозина допускат, че тъй като природният газ не излъчва такива големи количества въглероден диоксид, вероятно е много по-добър, отколкото въглищата. Това обаче не е вярно, защото при изгарянето на природния газ се освобождават огромни количества метан. Предизвикателството е, че метанът е невидим. Емисиите не могат да се видят с просто око, но те съществуват. Това е изключително силен парников газ.

Ели Роб добави, че наскоро са излезли няколко проучвания, според които изгарянето на природен газ е дори по-лошо, отколкото да се горят въглища. "Газовата индустрия разработва тази история, която успешно продава - а именно, че газът е алтернатива на въглищата, но всъщност това не е така", допълни тя.

