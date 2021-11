Koнкурс Go Green 2022 за студентски отбори набира предложения за управление на енергията 19 ноември 2021 / 14:37 Tweet

ZB 14:38:01 19-11-2021

ES1435ZB.001

фирма - конкурс - студенти



Koнкурс

Go Green 2022 за студентски отбори

набира предложения за управление на енергията





София, 19 ноември /Екатерина Тотева, БТА/

Schneider Electric заедно с глобалния си партньор AVEVA обяви конкурса Go Green за студентски отбори от цял свят, включително и България, съобщиха от компанията, цитирани от портала на българската индустрия industryinfo.bg.

"Поканата към младите умове е да предложат дръзки идеи, които могат да променят дневния ред при управлението на енергията и да формират по-умно и по-устойчиво бъдеще за компанията, както и за планетата", коментира Елена Ватрачка, мениджър Човешки ресурси в Schneider Еlectric България, цитирана в прессъобщението.

"Надяваме се да видим успешно участие от страна и на български студенти", допълни тя.

Голямата награда в Go Green 2022 е 10 000 евро, разделени поравно между членовете на печелившия екип. Участниците могат да разчитат на менторство от страна на Schneider Electric и AVEVA, а най-изявените от тях - и на предложения за работа в компаниите организатори.

Кандидатстването е по региони, а студентските отбори могат да изберат една от петте категории на конкурса - "Достъп до енергия", "Домове на бъдещето", "Верига за доставки на бъдещето", "Електрически мрежи на бъдещето" и "Де[кодиране] на бъдещето".

Състезанието е отворено за студенти, които следват в бакалавърски програми по бизнес, инженерни специалности, маркетинг и/или иновации. В съответствие с философията на Schneider Electric за многообразие и включване се очаква екипът да се състои от представители с различен пол. Владеенето на английски език също е изискване, тъй като представянето на предложенията ще се осъществи на английски.

Крайният срок за кандидатстване за участие е февруари 2022 г. Финалите по региони ще се проведат от март до април 2022 г., а световните финали ще се състоят през юни 2022 г.



/ЕС/