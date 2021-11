Производителят на тежкотоварни камиони DAF получи две награди за серия нови модели 18 ноември 2021 / 18:06 Tweet

ZB 18:07:01 18-11-2021

ZM1804ZB.015

камиони - нови модели - награди



Производителят на тежкотоварни камиони DAF получи две награди

за серия нови модели





София, 18 ноември /Христо Воденов, БТА/

Производителят на тежкотоварни камиони DAF получи две награди за серия нови модели, съобщиха от офиса на компанията в София.

Новото поколение камиони DAF XF, XG и XG+ спечели приза Международен камион на 2022 г. (International Truck Of the Year), а прототипът от новото поколение DAF XF Hydrogen, задвижван на водород, взе наградата за иновации (Truck Innovation Award), пише в съобщението. Престижните отличия бяха връчени от Хари Уолтърс, президент на DAF Trucks, по време на изложението Solutrans Commercial Vehicle and Bodybuilder в Лион, Франция, допълват от компанията.

Новата гама DAF за тежкотоварен транспорт на дълги разстояния XF, XG и XG+ стана Международен камион на годината, като изпревари конкуренти като Iveco T-Way за тежко строителство и второто поколение електрически камиони на Mercedes-Benz - eActros, също въведени на пазара през последните 12 месеца. Основен критерий за селекцията е бил приносът на превозните средства за ефикасността на автомобилния транспорт, в т.ч. технологични иновации, комфорт, безопасност, поведение на пътя, горивна ефективност, екологичност и общи разходи за притежание на камиона.

Новото поколение DAF XF, XG и XG+ не е непознато на българската публика. Моделите бяха представени на специално събитие в рамките на TRUCK EXPO 2021, когато производителят от Айндховен показа превозни средства, разработени съобразно новите разпоредби на Европейската комисия за масите и размерите. Нормативите са свързани с нови, по-високи изисквания за горивна ефективност, безопасност и комфорт на водача, което от DAF са превърнали в печеливша стратегия за новите си модели, пише още в съобщението.

Наградата за иновации (Truck Innovation Award) спечели DAF XF Hydrogen, задвижван на водород. Този приз отдава признание на производителите на камиони за значителните им усилия и инвестиции в нови технологии и преминаване към въглеродно-неутрален транспорт. Съгласно правилата на конкурса, номинираните за наградата трябва да бъдат превозни средства с усъвършенствани технологии с общо тегло над 3,5 тона, оборудвани с алтернативно задвижване или горивна система. В тази категория прототипът на DAF изпревари камиона GenH2 на Mercedes-Benz, задвижван също с водород и горивни клетки.

/ЦМ/