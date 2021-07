VV 13:35:31 08-07-2021

Филип Попов: Развито земеделие е първата стъпка към развито производство и създаване на работни места





Видин, 8 юли /БТА/

Кандидатите за народни представители и водачът на листата на "БСП за България" в 5 МИР Видин Филип Попов, присъстваха на откриването на жътвата във Видинско, съобщават от предизборния щаб на коалицията в дунавския град.

Земеделието в региона е един от основните отрасли в областта. В програмата на "БСП за България" отрасъл "Земеделие" е национална кауза. Развито земеделие е първата стъпка към развито производство, създаване на работни места и повишаване на доходите на населението, сподели Филип Попов. В програмата на "БСП за България" се предлагат четири конкретни мерки, които да послужат като основа за възраждане на отрасъла:

- изграждане нa напoитeлни cиcтeми, гaрaнтирaщи пoливнoтo зeмeдeлиe;

- поддържане на екологичен баланс при човешката дейност и опазване на аквакултурите в Черно море и река Дунав;

- изгрaждaнe нa мрeжa oт фeрмeрcки пaзaри c пряк дocтъп до тях нa прoизвoдитeлитe, c цел нaмaлявaнe нa прeкупвaчитe и ocкъпявaнeтo нa cтoкитe;

-пoдкрeпa зa биoзeмeдeлиe c нулeви cтaвки нa ДДC зa хрaни, произведени caмo oт ecтecтвeни cурoвини бeз cлeди oт кoнceрвaнти, зaмecтитeли и пoдoбритeли, уточняват от предизборния щаб.

Филип Попов пожела на зърнопроизводителите и присъстващите високи добиви и успешен жътвен сезон. Той призова избирателите да подкрепят на 11 юли кандидатите на "БСП за България" с номер 4 в бюлетината. Властта е в ръцете на всеки един и е крайно време хората да осъзнаят тази отговорност и да гласуват с разум, допълни Попов./ИД/





