VV 13:12:31 07-07-2021

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Велико Търново - ГЕРБ-СДС - концерт - покана - П.С.



Коалиция "ГЕРБ-СДС" във Велико Търново кани на концерт под мотото "По-силни сме от хаоса"





Велико Търново, 7 юли /БТА/

Коалиция "ГЕРБ-СДС" във Велико Търново кани жителите на старопрестолния град и региона на концерт под мотото "По-силни сме от хаоса", съобщиха от пресцентъра на коалицията във Велико Търново. Легендарната рок-група "Сигнал", Ансамбъл "Чинари", "Etnotix" и космическият глас на България - именитата народна певица Валя Балканска с гайдаря Петър Янев ще излязат на сцената на площад "Цар Асен I".

Концертът ще се състои на 9 юли от 20,00 ч. Входът е свободен.

"Проведохме стотици срещи с хиляди хора. Каним ви отново да бъдем заедно и да покажем, че сме по-силни от хаоса, че можем да постигнем общите си цели", се обръщат към великотърновци и жителите на областта кандидатите за народни представители от листата на Коалиция" ГЕРБ-СДС", с водач проф. Костадин Ангелов, който отправя своята официална покана към всички чрез следния линк: https://www.facebook.com/plugins/video.

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/ММ/





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