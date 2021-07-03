Пробно машинно гласуване се провежда в девет села в Ямболска област 3 юли 2021 / 09:28 Tweet

VV 09:28:31 03-07-2021

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Ямбол - пробно гласуване - села



Пробно машинно гласуване

се провежда в девет села

в Ямболска област





Ямбол, 3 юли / Мирослава Безус, БТА/

Пробно машинно гласуване се провежда днес в девет села в Ямболска област, съобщи говорителят на РИК Мариана Гърдева- Виденова.

По предварително определен график, демонстрационните машини ще обиколят в община Тунджа по-големите села- Веселиново, Безмер, Тенево, Калчево, Роза, Маломир, Ботево, Кукорево и Генерал Инзово.

Районната избирателна комисия има готовност да организира обучения и в други села, но засега само една община е заявила посещения, каза още Гърдева- Виденова.

Машинно гласуване в област Ямбол ще има в 159 от образуваните до момента 237 избирателни секции.

/МХ/



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