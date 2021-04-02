VV 12:38:01 02-04-2021

MM1237VV.044

Проф.Велислав Минеков - Найден Зеленогорски - подкрепа



Проф.Велислав Минеков подкрепя Найден Зеленогорски





София, 2 април /БТА/

Проф.Велислав Минеков, подкрепя Найден Зеленогорски, водач на листата на "Демократична България" в 15 МИР Плевен, като политик и приятел. Това съобщават от пресофиса на Гражданско сдружение ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД - ДЕН.

"Успех, Найдене, ти си десен човек, вярвам в теб!", е казал проф.Минеков.

/ММ/





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