Начало / ВОТ 2021

Проф.Велислав Минеков подкрепя Найден Зеленогорски

Проф.Велислав Минеков подкрепя Найден Зеленогорски

VV 12:38:01 02-04-2021
MM1237VV.044
Проф.Велислав Минеков - Найден Зеленогорски - подкрепа

Проф.Велислав Минеков подкрепя Найден Зеленогорски


София, 2 април /БТА/
Проф.Велислав Минеков, подкрепя Найден Зеленогорски, водач на листата на "Демократична България" в 15 МИР Плевен, като политик и приятел. Това съобщават от пресофиса на Гражданско сдружение ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД - ДЕН.
"Успех, Найдене, ти си десен човек, вярвам в теб!", е казал проф.Минеков.
/ММ/

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

Видео на деня

02 април 2021

Времето за 02 април 2021

Варна

/ 15° C
събота / 14° C
неделя / 12° C

Пловдив

/ 19° C
събота / 19° C
неделя / 11° C

София

/ 19° C
събота / 17° C
неделя / C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6651
CHF CHF 1.7627