Даниел Панов: Бъдещето на българските градове е обвързано с бързото развитие на IT-технологиите





Велико Търново, 15 октомври /Марина Петрова, БТА/

Бъдещето на българските градове е обвързано с бързото развитие на IT-технологиите, каза при откриването на Лаборатория за симулации и изпитвания за интелигентно градско планиране във Велико Търново Даниел Панов, кмет на Велико Търново два мандата и кандидат за трети управленски мандат.

Той изрази задоволството си, че IT клъстерът INKO, създаден от 26 високотехнологични компании е избрал Велико Търново за да изгради своята първа лаборатория за иновации.

Представителите на организацията представиха в реално време работата на дигитални системи за градски транспорт, организация на движението и паркиране. Съвсем скоро лабораторията ще предлага тестове и на други системи за смарт-управление на комунални дейности.

Тези разработки са важни за нас, защото предстои изработването на генерален план за движение и транспортна схема за Велико Търново, посочи Панов. По думите му гражданите проявяват интерес към бъдещия план по който ще се осъществява движението в града, а доказателство са 1500 предложения, които са получени за движение, паркиране и обществен транспорт.

"За този програмен период ние се наредихме сред първите девет града, които имат право да кандидатстват за финансиране на проект за Интегриран градски транспорт", подчерта Панов.

Той отбеляза, че във Велико Търново има над 75 IT-фирми, в които работят около 1000 души. Той изрази надежда, че това ще ускори процеса Велико Търново да се нареди в групата на "Умните градове", което ще подобри всички услуги за гражданите. Панов подчерта, че има идея през следващата година във Велико Търново да бъде разкрито иновативно училище, за което местната власт ще разчита на IT - бизнеса и на възможно европейско финансиране.

Евродепутатът Ева Майдел посочи, че съвременните управленци се нуждаят от прогресивните идеи на бизнеса, и отбеляза, че не са много градовете в България по които може да се говори по тези теми. Тя подчерта, че мнението на бизнеса в сферата на високите технологии е важно при взимането на решения за европейското законодателство и въвеждането на различни регулации, защото не бива регулациите да пречат на развитието на иновациите.

През 2016 година община Велико Търново предостави помещение на клуба на програмистите, организация, която на местно ниво осъществява връзката между бизнеса, Великотърновския университет и нуждите на местната общност, посочи Невен Боянов, председател на клуба. Той подчерта, че от няколко години специалисти от IT бизнеса преподават на студенти от университета, а сега предстоят и съвместни инициативи със създадения преди месец IT- клъстер, в който участват 14 великотърновски фирми.















